Aynı ailedne 5 kişi yaralandı
KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde motosikletli aile kaza yaptı, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza ilçenin Kutbasan Caddesi'nde meydana geldi.
Gökmen Güllü’nün kullandığı (29) 31 LR 160 plakalı motosiklet önünde seyreden M.U'nun kullandığı 68 AD 710 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada motosikleti kullanan Gökmen Güllü, eşi Gamze Güllü (27) çocukları 3 yaşındaki Meryem, 6 yaşındaki Sahre ile 7 yaşındaki Mehmet Ali yaralandı.
Yaralılar çağrılan 112 Acil Sağlık ambulansları ile Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralılardan 7 yaşındaki Mehmet Ali Güllü yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
BENZER HABERLER
-
“Camiler çocuklarla çiçek açıyor”
-
Aynı ailedne 5 kişi yaralandı
-
16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali
-
Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı
-
“Kendine menfaat sağlayan şebekelerle mücadele edeceğiz”
-
Taşseten ailesinin mutlu günü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.