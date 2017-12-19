Ayvalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 8’e düştü

Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kış mevsiminde yağışların yetersiz olduğu ve barajların istenilen seviyede olmadığı belirtildi. Barajlardan Kılavuzlu yüzde 100, Sarıgüzel yüzde 87, Sır yüzde 57, Menzelet yüzde 43, Kandil yüzde 35, Adatepe yüzde 33 ve Ayvalı yüzde 8 doluluk oranında olduğu kaydedildi.