Azerbaycanlı hasta Türkiye'de robotik cerrahiyle şifa buldu
ANKARA (AA) – Azerbaycanlı hasta, göğüs kafesinde bulunan timus bezinin aşırı büyümesi şikayetiyle geldiği Türkiye'de, robotik cerrahi yöntemiyle şifa buldu.
Ankara'da özel bir hastanede yapılan operasyonda, Azerbaycanlı hastanın göğüs kafesinde bulunan ve normal boyutlarından çok büyük olan timus kitlesi robotik cerrahi yöntemiyle çıkarıldı.
Hastanenin Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan 35 yaşındaki bir hastanın göğüs ağrısı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.
"Yapılan tetkikler sonucunda timus dediğimiz göğüs kafesinin orta kısmında, iki akciğerin tam ortasında bir kitle saptanıyor. Timus bezi aşırı büyümüş ve hastada göğüs ağrısı yaratmış." bilgisini veren Prof. Dr. Aydın, Azerbaycan'da robotik cerrahi sistemi bulunmadığı için hastanın Türkiye'ye gelip tedavi olduğunu aktardı.
– "Robotik cerrahi hastaya avantaj sağıyor"
Robotik ameliyatların hastanın iyileşme süresini kısalttığını bu nedenle tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar, teknik olarak büyük avantajlar sağlıyor. Operasyon süresi kısalıyor, ameliyat sırasında oluşan kan kaybı azalıyor ve ameliyat sonrasında hastanın iş ve aile yaşamına dönmesi daha çabuk oluyor. Kanser hastalarına uygulandığı zaman tekrar nüksetme oranlarını da düşürüyor." dedi.
Robotik aletlerin endoskopik aletlere göre daha yumuşak ve esnek olduğunu aktaran Aydın, "Üç boyutlu özelliğe sahip robotik aletler operasyon sırasında da hekime kolaylık sağlıyor. Bu sayede, ulaşılamayan bölgelerin daha rahat görülme şansı elde ediliyor. Robotik yöntem, hastanın ameliyattan sonrası iş ve aile yaşamına daha çabuk uyum sağlaması bakımından da hastalarımız tarafından tercih ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Azerbaycanlı hasta Türkiye'de robotik cerrahiyle şifa buldu
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