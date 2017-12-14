Baba gibi muhtar

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı 80 haneli Körüktaşı köyünde zeytin hasadına giden köylülerin okula giden çocukları kahvaltı yapamıyor. Taşıma sistemle Uluköy İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere, okul servisi bekleyen köy muhtarı Bahadır Gönüllü (46), simit ve süt ikramında bulunuyor.

Körüktaşı köyünde her yıl kış aylarında zeytin hasadına giden köylüler, sabahın erken saatlerinde mesai yaptıkları için çocuklarına kahvaltı hazırlamaya vakit bulamıyor. Hal böyle olunca Körüktaşı Köyü Muhtarı Bahadır Gönüllü, ‘Bir simit de sen ver’ adını verdiği bir etkinlik oluşturdu. Hafta içi her sabah saat 08.30’da durakta servis bekleyen ve taşımalı sistemle okula giden 14 çocuğa simit ve süt ikram eden Gönüllü’nün bu hareketi ise köylüler tarafından büyük takdir topluyor.

Muhtar Gönüllü’nün yaptığı proje ile okula tok gittiğini ifade eden 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Muharrem Albayrak, “Annemiz, babamız sabah erken saatte işe gittiği için muhtarımız da bize sabah okula giderken kahvaltılık süt ve simit ikram ediyor. O yüzden okula aç gitmiyoruz. Kahvaltımı yapıp, okula karnı tok gittiğim zaman derslerime daha iyi konsantre oluyorum” diye konuştu.

Körüktaşı köyünde yaşayan 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Merve Yıldız ise, “Annemiz babamız tarlaya işe gittiği için evde kahvaltı edemiyoruz. Muhtarımız da bize süt ve simit dağıtıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Zeytin hasadı zamanı tarlada bulunan çiftçi Mehmet Gönüllü de, taşımalı eğitimle okula giden köyün çocuklarına süt ve simit ikram eden Muhtar Bahadır Gönüllü’ye teşekkür etti.

Zeytin hasadı yapan 62 yaşındaki Cahide Albayrak ise, “Sabah tarlalara geliyoruz. Çocuklarımıza muhtar okula giderken süt ve simit veriyor. En azından çocuklarımız okula aç gitmiyor” dedi.

“Bütçemiz uygun olsa tost ikram ederdik”

Köylülerin geçimini zeytin ve hayvancılıkla karşıladıklarını ifade eden Muhtar Gönüllü, kendisinin de çocukluk yıllarında kış dönemlerinde aynı sorunları yaşadığını söyledi. Gönüllü açıklamasının devamında, “Körüktaşı köyünde, 2014 yılında muhtar seçildim. Çocuklar, taşımalı eğitimle okula gittiği için sabah kahvaltı edemediğini biliyordum. Aileleri sabah işe gittiği için kahvaltı yapamayan çocuklarımız için geçen yıl böyle bir uygulama başlattık. Köyümüzün bütçesi yeterli olsa çocuklara tost ikram etsek daha iyi olurdu. Ama bütçemiz yeterli değil. Geçen yıl bu uygulamayı 2 ay sürdürdük. Bu kış ayında ise muhtarlık olarak 3 ay sürdürme kararı aldık. Bu uygulamanın aylık yaklaşık bin lira gibi bir gideri oluyor. Bu kış bu uygulamayı 3 ay sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki yıllarda projeyi geliştirmek istediğini belirten Gönüllü, çocukların üşümemesi için bir bekleme salonu yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Murat Yüksel – Utku Yaşar Cüce – Erol Güngördü

