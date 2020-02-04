Babacan Port Royal'da kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
İSTANBUL (AA) – Babacan Holding'in Küçükçekmece E-5 üzerinde, eski havalimanı karşısında yer alan Babacan Port Royal yatırımı, peşinatsız, ara ödemesiz ve kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor.
Babacan Holding açıklamasına göre, yatırımcılarına cazip ödeme seçenekleri sunan Holding’in başlattığı kampanya kapsamında, 1+1 daireler 4 bin 900 TL’den, 2+1 daireler 6 bin 900 TL’den ve 3+1 daireler 9 bin 900 TL’den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. İlk etap teslimleri 2020 yılı ikinci yarısında başlayacak olan projede tapular da hazır.
– 10 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alana komşu
Açıklamada verilen bilgilere göre, mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje toplam 5 blokta 814 daire ve 50 adet ticari üniteden meydana geliyor. Projede alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor.
Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede, ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor. Teslimlerin 2020 yılında yapılması planlanan Babacan Port Royal’de, bin metrekarelik kapalı alan geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı.
Projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası bulunuyor.
– E-5’e bir dakika mesafede
Ayrıca metroya sıfır konumuyla da yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran Babacan Port Royal, E-5’e 1 dakika ve İDO’ya 10 dakika mesafede konumlanıyor. CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede yer alıyor.
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Babacan Port Royal'da kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
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