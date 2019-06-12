Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu satışları yüzde 50 arttı

İSTANBUL (AA) – E-ticaret sitesi GittiGidiyor araştırmasına göre, Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu satışları yüzde 50 artarken bu ürünü akıllı saat ve oyun bilgisayarları izledi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Babalar Günü'ne sayılı günler kala platform tarafından bu güne dair tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve beklentilerinin ortaya konulduğu bir araştırma yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu satışları yüzde 50 artarken, bu ürünü akıllı saat ve oyun bilgisayarları izledi.

GittiGidiyor'un sosyal anket platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği anket sonuçları ayrıca, Türkiye'de her iki kişiden birinin babasına sadece Babalar Günü'nde hediye aldığını ortaya koydu.

13-20 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve 6 bin 536 kişinin oy kullandığı ankette, "Babanıza en son ne zaman hediye aldınız?" sorusunu cevaplayanların yüzde 50'si "Geçen yıl Babalar Günü'nde" yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 32'yle "Doğum gününde", yüzde 10'la "Son 1 ay içinde" ve yüzde 8'le "Geçen 6 ay içinde" cevapları izledi.

"Babalar Günü'nde babanıza hediye alır mısınız?" sorusunu katılımcıların yüzde 78'i "Mutlaka alırım", yüzde 18'i "O günü kutlamam yeterli, hediye almam" ve yüzde 4'ü "Almam" şeklinde yanıtladı.

Araştırma sonuçları, babaların bu özel günde bir hediye beklentisi olmadığını gösterdi. "Mutlaka hediye beklerim" diyen babaların oranı yüzde 20'de kalırken, "Hediye beklemem ama kutlama beklerim" diyen babaların yüzde 60'la çoğunlukta olduğu görüldü. Babaların geri kalan yüzde 20'si ise "ne hediye ne de kutlama beklemem" yanıtını verdi.

– "Araştırma, Türkiye'deki babaların oyun merakını gözler önüne serdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, teknolojinin gelişimiyle akıllı telefon kullanımının ve giyilebilir aksesuarlara ilginin arttığını ifade etti.

Bu trendin Babalar Günü alışverişlerine de yansıdığına işaret eden Elçin, "Akıllı saatlerin yanı sıra bu yıl babalar için en fazla tercih edilen hediye seçeneklerinin başında oyun bilgisayarları ve konsolları geldi. Özellikle konsol satışlarındaki yüzde 50 artış, Türkiye'deki babaların da oyun merakını gözler önüne serdi." değerlendirmelerini yaptı.

Öte yandan GittiGidiyor, Babalar Günü'ne özel sayfa hazırladığı sayfada, teknolojiden giyim ve aksesuara, otomobil ve motosiklet aksesuarlarından kişisel bakıma kadar pek çok kategoride yüzde 70'e varan indirim sunuyor.