Babanın motosiklet tutkusu ailesini de sardı

KONYA (AA) – ABDULLAH COŞKUN – Mersin'de yaşayan ve hafta sonu Konya Enduro Fest 2019 Yarışları için Konya'ya gelen 5 kişilik Akkaya ailesi, büyük bir heyecanla motor sporu yapıyor.

Mersin'in Mut İlçesinden yarışlara katılan Akkaya ailesi, festivalde ilgi odağı oldu.

Küçüklüğünden bu yana motosiklete tutkuyla bağlanan 38 yaşındaki baba Asım Akkaya, bu tutkusunu tüm ailesine aşıladı. Akkaya’nın eşi Ferhan, 13 yaşındaki kızı Livanur, 11 yaşındaki oğlu Beralp ve 8 yaşındaki oğlu Berat, kros motora büyük bir hevesle bağlandı.

Birbirinden zevkli ve heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda, Akkaya ailesinin küçük fertlerini gören sporcu ve yarışseverler ise onların motosikletleriyle yaptığı şovu merakla izledi.

Asım Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda bisiklete olan merakla başlayan tutkusunun zamanla motosiklet tutkusuna dönüştüğünü belirterek, son zamanlarda ise enduro yarışlarına katıldığını söyledi.

Adrenalini yüksek sporlara ilgili duyduğunu dile getiren Akkaya, "Bu tutkuya bisikletle başladım. Sonra küçük motorlar ve kros motorlarıyla uğraştım. Daha sonra kendimi geliştirerek, enduro motora başladım. Bu sporu yapmak tutku işi. Bendeki motosiklet heyecanı ve tutkusu, aileme de yansıdı. 5 kişilik bir aileyiz. Eşim ve 3 çocuğum ailecek bu spora gönül vermiş kişileriz." diye konuştu.

– "Çocuklarımın cesaretli olmalarından çok mutlu oluyorum"

Anne Ferhan Akkaya ise eşinin motor tutkusunun kendisini sardığını anlatarak, hem emek hem özveri hem de öz güven gerektiren bir sporla uğraştığı için mutlu olduğunu aktardı.

Motosiklet sporunun kadınlara uygun olduğunu söyleyen Ferhan Akkaya, "Eşim motor kullandığı için ben de onun hevesine baktım, heyecanlandım. Ben de motosiklet kullanmaya başladım. Çocuklarımın motor kullanmasından, cesaretli olmalarından çok mutlu oluyorum. Ben de bu sporu yapmaktan büyük keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

– Minik sporcuların hedefi büyük

Ailenin en küçüğü Berat, birkaç yıl önce başladığı motor tutkusunu ileride babasıyla sürdürmek istediğini kaydetti.

Ailenin ortanca çocuğu Beralp da babasından aldığı tutkuyu geliştirerek motor kullanmaya başladığını belirterek, ileride Avrupa ve dünyada başarılar elde etmek istediğini ifade etti.

Çocukların ablası Livanur da aile boyu bu sporla ilgilendiklerini görenlerin şaşırdığının altını çizerek, motosiklet sporuna ilgisinin babasından kaynaklandığını aktardı.

Livanur, enduro motosikletteki hedefinin önce Türkiye sonra da dünya şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.