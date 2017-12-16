Bağcılarlı gençler, Hollywood’a taş çıkarıyor

Bağcılar’da 24 branşta 6 bin 59 gencin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nin son dönemlerde en gözde kursu “Plastik makyaj” oldu. Bu konuya ilgi duyanlar için boyasından fırçasına kadar Hollywood’da kullanılan makyaj malzemelerinin yer aldığı bir sınıf açıldı. Bir yıl içinde lise öğrencisi ve lise mezunlarından oluşan 100 kişiye “Fantastik makyaj” dersleri verilmeye başlandı.

“Arkadaşlarından kimi korktu kimi selfie çektirdi”

Sanat eğitmeni Uğur Karabulut’un haftada 3 gün 3’er saat verdiği dersler soncunda kursiyerler dönüştürme, yaşlandırma, boyama, kesme, yaralama makyajı yapmayı öğrendi. İlk kez plastik makyaj yapılan gençler çok şaşırtan tepkilerle karşılandıklarını söyledi. Öğrencilerin diğer sınıflardaki kız arkadaşlarının kendisinden korktuğunu erkeklerin ise selfie çektirdiğini söyledi.

“KISA METRAJLI FİLM ÇEKTİLER”

Gençler öğrendiklerini hemen uygulamaya koyarak kısa metrajlı bir film çekti. Filmin oyuncularına yapılan ve saatlerce süren makyaj Hollywood filmlerindeki kaliteyi aratmadı.

Aynı kursta eğitim gören bir grup öğrenci de Etnospor Kültür Festivali, Gençlik Festivali ve Bilişim Şenliği’nde kendini gösterdi.