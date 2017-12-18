Bahçeden gelen seslere uyandı, hırsızları takip ederek polise yakalattı
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hasanköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki hobi bahçeleri civarında plakasız bir araçtan inen iki kişinin olduğunu fark eden ve durumdan şüphelenen bir vatandaş, sokaktaki evlerde inceleme yaptıkları sırada iki şüphelinin plakasız kamyonete eşya yüklediklerini gördü. Durumu polis ekiplerine bildiren Kazım Yeşilyurt, kendi aracına binerek kamyoneti takip etmeye başladı. Bu sırada polis ekiplerine sürekli telefonla yer bildirimi yapan Yeşilyurt, yaklaşık 15 kilometre takip ettikten sonra polis ekipleri tarafından kamyonetin önü kesilerek iki şüpheli yakalandı.
Hırsızlar mahallede ne buldularsa çalmışlar
Ekipler tarafından gözaltına alınan iki şüphelinin kullandıkları plakasız kamyonetin kasasından çeşitli malzemelerin yanı sıra motosiklet ile birlikte yaklaşık 6 bin lira değerinde ev eşyası yakalandı. Şüphelilerden hurdacılık yaptığı öğrenilen Murat K. (29) ile Celal K. (30) Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Hırsızları takip ederek yakalattı
Mahalledeki hırsızları fark ederek takip eden Kazım Yeşilyurt, “Yatmıştık. Sonra oğlum bana ’Kalk bir ses oldu, hırsızlar geldi’ dedi. Bizim yere gireceklermiş ama köpekler olunca girememişler, karşı komşunun yerine girmişler. Biz de oradan arabayı takip ettik, polisi aradık sonra yakalattık. Yolda başka sokaklara girdiler ama biz yan sokaklardan yine peşinden takip ettik fark etmesinler diye” şeklinde konuştu.
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