Bahçeliden kritik oylama öncesi Kudüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye; doğru stratejiyle, isabetli politik hamlelerle, her türlü diplomatik imkanı kullanarak Kudüs meselesini uluslararası toplumun gündeminde sıcak tutmayı başarmıştır. Bu durum, takdir edilecek bir tablodur” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan eden hukuksuz kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılacak oylama öncesi yaptığı yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin, insanlığı felaket götürecek ABD-İsrail ortaklığının Kudüs inadını kırması vazgeçilmez bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.