Bakan Arslan’dan hızlı tren müjdesi

Şanlıurfa’daki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantıda sorunları dinledi.

Konya ile Gaziantep arasındaki hızlı tren çalışmalarına Şanlıurfa’yı da dahil ettiklerini belirten Bakan Ahmet Arslan, hızlı tren projelerini tamamlamak üzere oldukları müjdesini verdi.

Bakan Arslan, sınır hattındaki hızlı tren çalışmalarının ise Suriye ve Irak’taki karışıklık nedeniyle yavaşladığını dile getirerek, “Şanlıurfa sadece karayoluyla yetinmiyor, yetinmeyecektir haklı olarak. Bir de demiryolu. Daha önce bizim ülkemiz demiryollarını Mürşitpınar, Şanlıurfa üzerinden Suriye’ye, daha ileriye götürüp Irak’a bağlantı yapmak üzere o ülkelerle görüşmelerimizi sürdürüyorduk, gerekli çalışmaları da başlatmıştık ancak gerek Suriye’deki, gerek Irak’taki karışıklıktan dolayı şu anda bir yavaşlama, bekleme var. Şanlıurfa’nın hızlı trenle tanışması da dahil olmak üzere uluslararası koridorlara entegre olması çalışmaları devam ediyor.

Birinci önceliğimiz İstanbul’dan başlayarak Konya, Karaman, Ulukışla, Mersin ve Adana üzerinden Gaziantep’e kadar inşaatı devam eden hızlı tren projesini Şanlıurfa’ya kadar getirmek üzere çalışmalar zaten başlatmıştık. Şanlıurfa-Gaziantep arası 150 kilometre. Bunun demiryolu kesin projelerinin yapılmasıyla ilgili ihaleye Temmuz ayında çıkmıştık. Ön yeterlilik tekliflerini almıştık bu ayın 20’sinde, yani yaklaşık 10 gün sonra teknik ve mali tekliflerini almış olacağız. 20 Aralık 2017’de hızlı tren kesin projelerini alacağız. Ocak ayında inşallah bitirip sözleşmeyi imzalayacağız. Böylece Şanlıurfa- Gaziantep projesini başlatacağız.

STK temsilcilerimiz gündeme getirdi, o proje içerisinde Mürşitpınar’daki OSB’lerin lojistik merkezleri ile entegre hale getirilmesi ve bir lojistik merkezi yapılmasını da değerlendireceğiz ve gereğini yapacağız. Bunu da buradan açıklamış olalım. Bu da çoğunlukla arkadaşlarımızın talebiydi zaten. Burayla yetinmeyeceğiz. Şanlıurfa’yı batı aksında trenle bağlamak önemli ama aynı zamanda doğu aksında Mardin ile bağlamak, ki 180 kilometrelik bir hat. Onun da ön yeterlik ihalelerini yaklaşık 10 gün önce yaptık. Onların incelemesi devam ediyor. Yine aynı zamanda Şanlıurfa’nın sanayisini Diyarbakır’a da bağlamış olmak adına 170 kilometre, o hattın da önümüzdeki yıl içerisinde kesin proje ihalelerine çıkmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bekir Basmacı