Bakan Çavuşoğlu, Alanya’da dernek açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, daha sonra Alanya Doğu ve Güneydoğu İşadamları Derneği’nin açılışını yaptı.
Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, “Doğu ve Güneydoğu’ndan gelen kardeşlerimizin Alanya’da birlik ve beraberlik içinde olması kaynaşma bakımından yoğun çaba sarf edildi. Türkiye’nin her yerinden İstanbul’dan Anadolu’nun değişik şehirlerinden ve Doğu ve Güneydoğu’dan vatandaşlar yaşamak için Alanya’yı tercih ediyor. Tabii bunun farklı sebepleri var. Alanya her bakımda yaşanabilir ve huzurlu bir şehir. Kardeşliğin hakim olduğu ve Selçuklu İmparatorluğuna kışlık başkentlik bir şehir. Dolayısıyla Alanya’da herkes birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşamayı tercih ettiği için Alanya ve ekonomisi büyüyor. Turizmde gelişiyor. 2015-2016 yılında özellikle sıkıntılar çektik ama 2017 iyi geçti inşallah 2018’de de rekor kıracağız” dedi.
Dernek açılışının ardından Bakan Çavuşoğlu, Şekerhane Mahallesi, Gücüoğlu Sokak’ta bulunan tarihi Alanya evinde yeni yerinde faaliyet gösteren Alanya Göç İdaresi Ofisi gezdi. Bakan Çavuşoğlu’nun daha sonraki programları basına kapalı devam etti.
Erdal Anak
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