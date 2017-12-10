Bakan Eroğlu: ‘Antalya 2060 yılına kadar su sıkıntısı yaşamayacak’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelde bakanlığının 640 Engelli Aday Memurun Temel Eğitimi Programı’na katıldıktan sonra Antalya Valiliğini ziyaret etti. Bakan Eroğlu’nu Valilikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel karşıladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakan Eroğlu, daha sonra Antalya Valiliği Toplantı Salonu’nda basın mensuplarına yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Antalya, Antalya olalı böyle bir yatırım görmedi”

Hükümetin Antalya’ya çok büyük yatırımların yapıldığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya’ya önem verdiklerini söyledi. Bakan Eroğlu, “Antalya’ya hükümetimiz 26 milyar TL’lik muazzam bir yatırım yaptı geçen yılın sonuna kadar. Yatırımların toplamı yıl sonunda belli oluyor. 2017 yılının yatırımları da eklediğimiz zaman 30 milyarı geçecek muazzam yatırım yapıldı ki Antalya, Antalya olalı böyle bir yatırım görmedi” dedi.

“Türkiye’deki bütün DSİ makinelerini buraya taşımıştık”

Orman ve Su İşleri Bakanlığının geçen yılsonuna kadar 3 milyar 510 milyon TL’lik yatırım yaptığını dile getiren Bakan Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan sonra yatırımlarda yer aldıklarını belirtti. Bakan Eroğlu, “21 tane baraj gölet yaptık. Bunun 18 tanesi baraj. Dolayısıyla ne kadar alan suladık. 437 bin 200 dekar araziyi suladık. Bu sulamalarla yılda çiftçimizin cebine ilave olarak her yıl 448 milyon TL, zirai gelir artışı sağladık. Yatırımlarımız da devam ediyor. Bunun dışında Antalya taşkınlarla anılıyordu. Bir tarihte Antalya’nın taşkınları sona erdirelim diye büyük bir seferberlik yaptım. Türkiye’deki bütün DSİ makinelerini buraya taşımıştık. Hatta Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanken bana gidip Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’le bütün Antalya’nın yağmur suyu kanallarını ele alacaksın dedi. Bizde beraber burada taşkınları önlemek için çalışmalarımızı yaptık” diye konuştu.

“148 milyon fidanı toprakla buluşturduk”

Şu ana kadar 88 derenin ıslahını gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Veysel Eroğlu, Konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Antalya ormancılık açısından çok önemli bir yer. Orman yangınları konusunda da çok önemli. Burada çok önemli bir ekip kurduk. Dünyadaki bütün ormancıları eğitmek için Antalya’da Uluslar Arası Yangın Eğitim Merkezi kurduk. Pek çok ülkenin ormancıları burada eğitiliyor. Bu konuda 148 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bunun dışında 5 şehir ormanı ve 128 tane mesire alanı kurduk. Arıcılığı geliştirmek açısından 11 tane de bal ormanı kurduk. Antalya turizm açısından çok önemli ve bu sene 10 milyon turisti yakaladık. Her turist gelirken, mutlaka hava durumu nedir diye bakmak istiyor. Antalya’da ne kadar merkez varsa, toplam 58 tane Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurarak Türkiye’de en fazla Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu var. Kumluca’ya da meteoroloji radarı kurduk. Artık Antalya’nın hava durumu dünyanın her yerinden anlık görmek olarak mümkün.”

“110 projenin 84’ü tamamlandı”

Antalya’nın orman açısından çok zengin olduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya’nın yüzde 56’sının orman olduğunu ifade etti. Eroğlu, “5 Martta Antalya’yı ziyaretimde verdiğim müjde sayısı 110’du. 1 milyar 690 milyon TL’lik müjdeydi. Bu 110 müjdenin 84 tanesi tamamlandı. 26 tane müjdenin ise devam ediyor. Bunlarda çok kısa zamanda bitireceğiz. Devam eden 26 projenin çoğu bitme aşamasında” şeklinde konuştu.

29 Kasım’da Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7.7 milyar TL’lik 375 tesisin açılışını yaptığını dile getiren Bakan Eroğlu, Antalya 291 milyon TL’lik 10 grup tesisin açılışının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

“Antalya’da 2060 yılına kadar su sıkıntısı yaşanmayacak”

Antalya’da içme suyu sıkıntısı olacak mı ve Antalya’nın içme suyunun ne zamana kadar yeterli olacağı sorusuna Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Antalya’nın bir içme suyu sıkıntısı yok. Antalya gelecekte çok gelişecek sanayisiyle su ihtiyacı artacağı için, biz hesap yaparken büyükşehirlerde en az 30-40 yıl sonrasının ihtiyaçlarına göre planlama yapıyoruz. Nitekim Karacaören Barajı’ndan ilave su geliyor. Antalya’da herhangi bir su problemi olmayacak. 2060 yılına kadar. Onu garanti altına almak istiyoruz. Manavgat suyunu da yapmıştık ama 30 km doğu, 30 km batıya oradaki bütün tesislere su verecek şekilde su verecek bir kapasite de var. Biz onu yurt dışına satmayı da planlıyorduk ama şimdi sahilde ihtiyaç varmış. Büyükşehir belediyemiz onlara verdi. Dolayısıyla herhangi bir su problemi yok” diyerek cevap verdi.

Antalya’nın tarım şehri olduğunu ifade eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, “Bu şehirde özellikle, sulamaya yönelik yapılan her yatırım çok kısa sürede amortismanını geri alma şansı var. Vatandaşımızın da gelirini çok arttırma imkanı var. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na, Antalya’ya yaptığı yatırımlar içinde çok teşekkür ediyorum” dedi.

Adem Akalan – Kağan Özkaya

