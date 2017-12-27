Bakan Eroğlu: ‘Seçimleri erkene almak yok’
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Siirt’in Şirvan ilçesinde İşadamı Nihat Özdemir tarafından yaptırılan Çetin HES Barajı’nda incelemelerde bulundu. Öğle yemeğini şantiyede yiyen Bakan Eroğlu, yetkililerden sinevizyon eşliğinde brifing aldı. Bakan Eroğlu’nun, “Baraj ne zaman bitecek” sorusuna proje sorumlusu, “2020’nin başında türbinleri çekmek suretiyle bitirmeyi hedefliyoruz” diye yanıt verdi. Bu sırada araya giren Çetin HES Barajı Sahibi Nihat Özdemir ise, “3 Kasım’da seçim yaparsanız yetiştireceğiz. Suyu tutacağız, barajı bitireceğiz” dedi.
Bakan Eroğlu da, “Seçimleri erkene almak yok. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılır inşallah” diye konuştu.
Daha sonra baraj ile ilgili bir takım bilgiler paylaşan iş adamı Özdemir, “Hata yapmamamız lazım. Burası kritik bir yer, heyelan var bu bölgede sayın bakanım. Yabancılarla geldik. Türk projelerini bir de onlara da denetletiyoruz” diye konuştu.
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