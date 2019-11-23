Bakan Ersoy, Kapadokya'da yer altı şehrini gezdi:
NEVŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce yıkım yetkisinin belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu belirterek, "Kapadokya Alan Başkanlığı yıkım yetkisi aldı. Bazen belediyeler seçim endişesi ile yıkım konusunda hızlı davranmıyordu. Bundan sonra Alan Başkanlığı imara ve hukuka aykırı yapılaşmaların önüne daha hızlı geçip yıkım yetkisini de kullanacak." dedi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, Kaymaklı beldesindeki yer altı şehrini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Ersoy, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin tanıtılması, korunması ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla oluşturulan Kapadokya Alan Başkanlığı'nın hayata geçmesi nedeniyle çeşitli turizm merkezlerini incelediklerini belirtti.
Kapadokya Alan Başkanlığı'nın bölge açısından önemli bir avantaj sağlayacağını vurgulayan Ersoy, Kapadokya'da böylece çeşitli bakanlıklar ve belediyelerin yetki çatışmalarının önüne geçileceğini ifade etti.
Bakan Ersoy, şöyle konuştu:
"Kapadokya Alan Başkanlığı'nın hayata geçmesiyle birlikte yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Önemli olan, Kapadokya'nın gelirlerini artırmak, turistlerin bölgedeki konaklama gün sayısını yükseltmek. Geçen seneye göre artış var. Kapadokya Alan Başkanlığı'nı daha hızlı çalıştırarak, tanıtımdaki payını artırarak inşallah turizm özlediği yere gelecektir diye düşünüyoruz. Alan Başkanlığının kurulma sebebi, yetki çatışmalarını ortadan kaldırmaktır. Burada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerin yetki çatışması vardı. Bu sebeple kurullardan çıkacak kararların süresi çok uzuyordu. Sürenin uzamasıyla maalesef kaçağa teşvik etmiş oluyorsunuz. İnsanların bazen kararın çıkmasını 8 yıl bekledikleri oluyordu. Bekleme süresi de kaçak yapılaşmaya neden oluyordu."
Kapadokya Alan Başkanlığı'nın söz konusu süreleri çok kısalttığına değinen Ersoy, "Dosya karar sürelerini de hızlandıracağız. Eskiden yıkım yetkisi sadece belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaydı. Şu anda Alan Başkanlığı yıkım yetkisi aldı. Bazen belediyeler seçim endişesi ile yıkım konusunda hızlı davranmıyordu. Bundan sonra Alan Başkanlığı imara ve hukuka aykırı yapılaşmaların önüne daha hızlı geçip yıkım yetkisini de kullanacak." ifadelerini kullandı.
Kaymaklı yer altı şehrini ziyaretinde Bakan Ersoy’a RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç de eşlik etti.
Yarın sıcak hava balon turuna katılacak olan Bakan Ersoy, inşaatı devam eden Kapadokya Tarih ve Kültür Müzesi ile bölgedeki çeşitli turistik merkezlerde incelemelerde bulunacak.
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