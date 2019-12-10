Bakan Fahrettin Koca'nın tercihi “Millilerden asker selamı” oldu
ANKARA (AA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Koca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.
Bakan Koca, haber kategorisinde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ilk cuma günü Hagley Park'ta kılınan namazda, bir kadın polis memurunun başörtüsü takarak Müslümanlara destek vermesini konu alan Peter Adones'e ait "Teröre başörtülü yanıt" isimli fotoğrafa oy verdi. Koca, fotoğrafa ilişkin, "Terörün dini, ırkı, milleti olmadığına güzel bir örnek. Toplu bir direncin gösterilmesi için de iyi bir örnek." dedi.
– "Bu sevgiyi hiç kimse elimizden alamaz"
Yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafını beğenen Koca, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde oturmasını konu alan fotoğraf hakkında, "Keçinin insana, çocuğa sevgisi, çocuğun da hayvana sevgisi… Toplamda mutluluk." yorumunu yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8'nci maçında Fransa ile A Milli Futbol Takımının karşılaşması sonrasında milli sporcuların asker selamı vermesini konu alan fotoğrafı beğendiğini söyleyen Bakan Koca, "Vatan sevgisi ve birlikteliği gösteren güzel bir görüntü. Bu sevgiyi hiç kimse elimizden alamaz." değerlendirmesinde bulundu.
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