BAKAN FAKIBABA AÇIKLADI İŞTE UCUZ ET FİYATLARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, dana kıymanın kilosunu 29 lira ve dana kuşbaşının kilosunu 31 liradan satmayı taahhüt eden ulusal zincir marketlere Et ve Süt Kurumu tarafından dana karkas et satışı yapılacağını belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, dana kıymanın kilosunu 29 lira ve dana kuşbaşının kilosunu 31 liradan satmayı taahhüt eden ulusal zincir marketlere Et ve Süt Kurumu tarafından dana karkas et satışı yapılacağını belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2018 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda son 15 yılda hayvancılığa yaklaşık 25 milyar lira destek verdiklerini bildirdi. ESK’nın faaliyetleri Bakan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun (ESK) önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, 2017’nin ilk 6 ayında üreticilerimizden 48 bin büyükbaş, 16 bin küçükbaş hayvan alımı yaparak 18 bin ton kırmızı et ürettiğini, 16 bin ton satış gerçekleştirdiğine işaret etti. ESK’nın süt sektörünü regüle etmek, oluşan arz fazlası sütü değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için ilk kez Mart 2016’da çiğ süt alımına başladığını hatırlatarak, bu kapsamda 2017 yılının 8 ayında üretici birlikleri ve kooperatifler aracılığıyla yağsız süt tozu yaptırılmak üzere 548 bin ton çiğ süt alındığını söyledi. “Yerli hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerimizi de koruyacağız”Fakıbaba, önümüzdeki dönemde hayvancılıkla ilgili çalışmaları daha da ileri noktalara taşıyacak ve uzun vadeli tedbirleri alacaklarını belirterek, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızın et ihtiyacını ucuz ve uygun fiyatla karşılayabilmeleri için uzun süredir yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz, en geniş tüketici kitlesine ulaşmak.

Bu maksatla Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en ucuz ve en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasını hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere dana kıymanın kilosunu 29 lira ve dana kuşbaşının kilosunu 31 liradan satmayı taahhüt eden ulusal zincir marketlere Et ve Süt Kurumumuz tarafından dana karkas et satışı yapılacaktır. Bir yandan vatandaşlarımızın et ihtiyacını ucuz ve uygun fiyatla karşılamaları için bu çalışmaları yaparken yerli hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerimizi de koruyacağız. Bu doğrultuda besicilerimizin yerli hayvanlarını, Et ve Süt Kurumumuzda kesilmesi kaydıyla kilosunu 25 liradan satın alacağız.” “Sebze tohumculuğunun geliştirilmesi çalışmalarına hız vereceğiz” Bakanlık olarak yürüttükleri işlerin planlanması ve üreticilere sunulan hizmetlerde etkinliğin artırılması için “Kalite Yönetim Sistemine” geçme çalışmalarının devam ettiğine değinen Fakıbaba, şunları ifade etti: “Yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesi çalışmalarına hız vereceğiz. Sebzecilik sektörünün tohum ihtiyacını büyük ölçüde yurtiçi üretimden karşılayacağız. Öncelikli olarak domates, biber, patlıcan, hıyar ve kavunda çalışmalar başlattık. Adana, Mersin ve Osmaniye illerini kapsayan Doğu Akdeniz ile Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini kapsayan Batı Karadeniz Bölgelerinde yeni bir kalkınma projesi uygulayacağız. Proje 45 bin hane halkını doğrudan ilgilendiriyor. Bütçesi ise 96 milyon avro. Yatırımlar 2018’de başlayacak. Tarımda ikili ve uluslararası ilişkilerimizi geliştirmek ve dış pazarları artırmak için yoğun çaba sarf edecek, çiftçimizin ürettiğini tüm dünyaya satmanın yollarını arayacağız. Yeni Tarıma Dayalı İhtisas Besi ve Sera Organize Sanayi Bölgeleri kurulması için çalışmalarımıza hız vereceğiz.” Bakan Fakıbaba, bakanlığın 2018 yılı bütçesinin 21 milyar 676 milyon 673 bin lira olarak öngörüldüğünü belirterek, “Bunun 14 milyar 514 milyon lirası, yani bütçemizin yüzde 67’si tarımsal desteklemeler olarak çiftçimize, üreticimize ayrılmıştır.” dedi. 9 ayda 26,3 milyar lira tarımsal kredi kullandırıldıTarım üreticilerine desteklerin devam ettiğini anlatan Fakıbaba, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2017 yılının ilk 9 ayında toplam 26,3 milyar lira tarımsal kredi kullandırıldığını belirtti.

Fakıbaba, hayvancılık sektöründe sıfır faizli kredi uygulamasının sürdüğünü anımsatarak, uygulamanın başladığı tarihten 2017 Eylül ayına kadar 423 bin üreticinin toplam 10,5 milyar lira faizsiz kredi kullanma imkanı bulduğu bilgisini verdi. Bu yıl 192 tarımsal ovanın koruma altına alındığını ifade eden Fakıbaba, koruma altına alınan ovaların 300’e çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Fakıbaba, arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Toplulaştırmanın başladığı 1961’den bu yana 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlandı. Bunun 5,6 milyon hektarı son 15 yılda tamamlandı. 1,8 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. 2023 yılına kadar 14 milyon hektar arazinin tamamında toplulaştırmayı tamamlayacağız.” diye konuştu. Lisanslı depoculuk konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Fakıbaba, bu kapsamda özel sektör tarafından toplamda 3,5 milyon ton kapasiteli hububat deposu için kiralama sözleşmesi imzalandığını ve inşaatların başladığını aktardı.