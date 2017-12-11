Bakan Kaya, uçakta fenalaşan yolcuya müdahale etti

1. Uluslararası Kadın Zirvesi için Almanya’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, dönüş yolunda fenalaşan bir yolcuya uçakta müdahale etti. Köln-İstanbul uçuşu kar yağışı nedeniyle gecikince uçakta bulunan yaşlı bir kadın aniden fenalaştı. O sırada uçakta bulunan Kaya, hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Fenalaşan kadınla yakından ilgilenen ve muayene eden Bakan Kaya daha sonra yaşlı kadını kendisine yakın bir yere oturtarak yolculuk boyunca kontrol altında tuttu.