Bakan Koca'dan Fatma Girik'e hastanede ziyaret
ANKARA (AA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Fatma Girik'i, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavisi 10 günden bu yana Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde devam eden Fatma Girik ile görüştü.
Sanatçının sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Koca, hastane odasında bir süre Girik ile sohbet etti ve kendisine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Koca, sanatçının durumunu yakından takip ettiğini ve sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni etti.
Girik de Bakan Koca'ya ziyareti için teşekkür ederek, hastaneden ve hekimlerden memnun olduğunu söyledi.
BENZER HABERLER
-
Şarkışla'da öğrencilere aşure ikram edildi
-
Beyşehir'de devlet destekleri bilgilendirme toplantısı
-
Yunak'ta Ahilik Haftası etkinlikleri
-
Hadim’de yol genişletme çalışmaları
-
Bakan Koca'dan Fatma Girik'e hastanede ziyaret
-
“Haydi Şarkışla Vakit Kitap Okuma Vakti”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.