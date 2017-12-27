Bakan Özlü: “KHK’nın muhalefetin itiraz ettiği biçimde herhangi bir anlaşılmaz tarafı yoktur”

Bu KHK’da muhalefetin itiraz ettiği biçimde herhangi bir anlaşılmaz tarafı yoktur” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin sanayisi ile birlikte büyüdüğünü söyleyerek, “Türkiye büyümeye devam edecek. Bakın Türkiye büyüme rekorları kırıyor. Biz tabii Sanayi Bakanlığı olarak Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Konya’da bugün patenti bize ait, teknoloji transferi değil, kendimizin ürettiği teknoloji ürüne dönüştürüldüğü bir tesisi açtık. Çok yüksek katma değerli ürünleri üretilebilecek bir tesis. Dolayısıyla hayırlı olmasını diliyorum Konya’ya. Cumhurbaşkanımız birkaç gündür Afrika’da. Afrika ülkelerini ziyaret ediyor. Gittiği her yerde coşkuyla karşılanıyor. Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır, özellikle İslam ülkelerinde hamilik, rehberlik ve liderlik yapan politika ve duruşu tüm dünyada karşılık buldu. Kudüs’e bakınız, Filistin’e bakınız, Birleşmiş Milletlere bakınız… Afrika’ya bakalım hepsinde Türkiye’nin liderliğinin izlerini görüyoruz. Türkiye artık kendi kabuğuna kendi coğrafyasına sığan bir ülke değildir. 784 bin kilometrekare toprağımızın çok ötesinde derin, kadim ve manevi coğrafyamızın umudu ve rehberi artık Türkiye’dir. Türkiye’yi sadece kendi coğrafyasını sıkıştırmaya çalışan içerideki ve dışarıdaki politikaların iflas ettiğini söylemek isterim” dedi.

“KHK’nın muhalefetin itiraz ettiği biçimde herhangi bir anlaşılmaz tarafı yoktur”

En son çıkan KHK ile ilgili konuşan Bakan Özlü, “En son Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) bazı bölümleri birkaç gündür tartışılıyor. Bu KHK’da muhalefetin itiraz ettiği biçimde herhangi bir anlaşılmaz tarafı yoktur. Madde son derece açık ve nettir. Hem başbakanımız, hem de bakanlarımız, parti sözcülerimiz gerekli açıklamaları yaptılar. Bu düzenleme 15 Temmuz’dan öncesini ve 16 Temmuz’dan sonrasını kapsayan bir düzenleme değildir. Muhalefet ısrarla bunu anlamak istemiyor. Satır aralarında kötü niyet arıyor. Devlet çete kuruyor türünden bir muhalefet anlayışını reddediyoruz. Bakın ne demek, devlet çete kuruyor ne demek? ‘Bu düzenlemeyle insanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak’ demek bu ifadeler son derece tehlikeli, yanlış ve çirkindir. Muhalefet bu düzenlemenin diliyle ve mantığıyla uğraşıyor, uğraşmamalı ve kendi diliyle kendi mantığını gözden geçirmeli” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bir darbe girişimine muhatap olduğunu söyleyen Bakan Özlü, “Türkiye darbe girişimine karşı demokrasiyi savunan, halkın kendi iktidarını savunan aziz milletimizin, o gece gösterdiği cesaret ve feragat hukuken koruma altına alınması gereken bir durumdur. Dolayısıyla 15 ve 16 Temmuz’da aziz milletimizin gösterdiği cesareti, kahramanlığı, fedakarlığı hukuki bir düzenlemeyle koruma altına almak gerekiyordu. KHK da yapılan budur. Dolayısıyla muhalefetin değerlendirmeleri fırtına koparmalarının hiçbir ehemmiyeti ve anlamı yoktur” şeklinde konuştu.

“Yerli otomobilde değerlendirilecek olan şehirlerden birisi de Konya olacak”

Basın toplantısında yerli otomobille ilgili soruya ise Bakan Özlü, “Çalışma çok güzel, çok iyi gidiyor. Şu anda şirketleşme süreci sürüyor ve bununla birlikte prototip üretim tasarım devam ediyor. Bu fazın toplam süresi 24 ay. Üretim yeri ikinci fazda gündeme gelecek. Dolayısıyla üretim yeri konusundaki değerlendirmeler bundan yaklaşık 1,5 sene sonra gündeme gelecek. Konya da bunlardan birisi. Konya’da gerçekten ciddi bir sanayi altyapısı var, iyi bir yan sanayi var. Dolayısıyla değerlendirilecek olan şehirlerden birisi de Konya olacak” ifadelerini kullandı.