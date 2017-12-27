Bakan Özlü Konya’da

Konya’da katıldığı fabrika açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Konya her anlamda Türkiye’nin sembol şehirlerinden birisidir. Üretimin, ihracatın, sanayinin ve karaman merkez şehirlerinden biri olan Konya birçok sektörde önemli potansiyellere sahiptir. Konya’nın sahip olduğu bu büyük potansiyeli, üretimi, katma değeri, istihdamı ihracata dönüştüren iş adamlarımıza ve girişimcilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 2017 yılının 11 ayında 1 milyon 417 bin dolar ihracat rakamını yakalayan Konyamız bu seneyi 1,5 milyar doların üzerinde bir rakamla kapatacak. 2018 yılında bu ihracat rakamının ciddi boyutta büyüyeceğini inanıyorum” dedi.

“Sırf muhalefet etmek adına bile bu büyümeyi küçümseyemez”

Türkiye’nin bütün şehirleriyle ve bütün sektörleri ile büyümeye devam ettiğini söyleyen Bakan Faruk Özlü, “Bu büyümeyi çeşitli argümanlar ile küçümsemeye çalışanlar var. Hiç kimse sırf muhalefet etmek adına bile bu büyümeyi küçümseyemez. Üç senedir rekor kıran büyümemiz hiçbir istismara fırsat vermeyecek şekilde güçlü istikrarlı ve tertemiz bir büyümedir. Sadece muhalefet etmek için konuşanlar konuşmaya devam etsinler… Onlar konuşur biz yaparız. İş ihracata geldiğinde, projeye geldiğinde, sonuca geldiğinde maalesef söyleyecek söz bulamıyorlar. Türkiye’nin otomobil projesini bile hafife alıyorlar, istismar etmeye çalışıyorlar. Milletimiz tamamen sahiplendi yerli otomobil projemizi. Büyük bir gayretle sürdürüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri tarihte ve süre içerisinde projemizi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Milli ve yerli olan her şeyi desteklemekte devam edeceğiz”

Milli ve yerli duruştan hiçbir biçimde taviz vermediklerini söyleyen Özlü, “Bilimde, teknolojide, sanayide, üretimde, milli ve yerli olan her şeyi desteklemekte devam edeceğiz. Bunun için projeler üretecek, kaynaklar oluşturacak ve mutlaka olumlu sonuçlar alacağız. Bizim bu duruşumuz teori değil pratiktir, gerçektir, somuttur. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz bu fabrikanın yerli ve milli üretim seferberliğimizde önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Kendi patentimiz ile üretim yapan sanayimizi kutluyorum. Bizim üç hedefimiz var: Birincisi, Türkiye’yi bilim merkezi yapmak. İkincisi, Türkiye’yi teknoloji üssü yapmak. Üçüncüsü ise Türkiye’yi ileri sanayi ülkesi yapmak. Hedeflere ulaşmak noktasında gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat ise “Teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği çağda, küreselleşme bir taraftan dünya ile entegrasyonu kaçınılmaz hale getirirken diğer yandan da rekabeti her alana yaymaktadır. Günümüzde rekabet edebilmenin en önemli şartı mal ve hizmetlerin kaliteli ve çağdaş standartlarda üretilmesidir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise “Bir tarafta obezite bir tarafta da uzak Asya’da Afrika’da açlıktan ölen insanlar… Onun için bu mücadele önemli bir mücadele. Ekonomik olarak önemli, sosyal olarak önemli, askeri olarak önemli ve bu hak, adalet, hakkaniyetin içerisinde yer almak çok önemli” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise “Üretmek çok saygı duyulacak bir kavram. Şehrimizin ve ülkemizin gelişimine, refah seviyesinin yükselmesinde, büyük Türkiye hedefine olan yürüyüşümüzde en önemli pay üretim sektörüne aittir, iş adamlarımıza aittir, yatırımcılarımıza aittir. Bu nedenle burada bulunan iş adamlarımıza ülkemiz adına teşekkür etmek bir borçtur” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Bakan Özlü ve protokol üyeleri tarafından fabrika açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve Bakan Özlü fabrikayı gezdi.