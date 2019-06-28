Bakan Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle buluştu

AKSARAY (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti, kentteki öğretmenlerle bir araya geldi.

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında Aksaray’a gelen Bakan Selçuk, iş adamları, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile buluşmasının ardından valiliği ziyaret etti.

Vali Ali Mantı ile görüşen Selçuk, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Selçuk, buradaki açıklamasında, eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirmek ve planlamak üzere Aksaray'da bulunduğunu belirtti.

Şehrin eğitim konusundaki yetkilileri, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve yöneticileri ile istişareler yaptığını anlatan Selçuk, "Bugün Aksaray’da her türlü eğitim kademesinde, 'hangi faaliyetlerin ne şekilde yapılması halinde daha yüksek verim elde edebiliriz, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin eğitimi konusunda ne tür projeler geliştirebiliriz', bunları birlikte ele alma ve rakamlarla değerlendirme fırsatımız olacak. Ayrıca öğretmenlerimizle yüz yüze gelip, onlarla sohbet etme imkanımız da olacak." diye konuştu.

Her gittikleri yerde o ilin meselelerini yerinde görme fırsatının doğduğunu belirten Selçuk, "Bu da problemleri daha hızlı ve verimli şekilde çözme imkanı sağlıyor. İnşallah Aksaray’ın da şimdiye kadar yaptığı güzel çalışmaları daha yukarıya taşımak için elimizden ne gelirse hep beraber gayret göstereceğiz." dedi.

Aksaray Belediyesini de ziyaret eden Selçuk, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile bir süre görüştü.

Bakan Selçuk, ziyaretlerinin ardından Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda öğretmenlerle bir araya geldi.

Meslektaşlarıyla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Selçuk, öğretmenlerle mesleki tecrübelerini ve eğitim planlamalarını paylaştı.