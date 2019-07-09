Bakan Selçuk, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bakanlık'ta görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuk bakan, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Bakan Selçuk da ziyaretinden ötürü Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuralev ve beraberindeki heyeti de kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan arasında eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.