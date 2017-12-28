Bakan Tüfenkci, Bakanlık Projeleri ödül törenine katıldı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlık Projeleri ödül töreninde başarılı projelere imza atan isimlere başarı belgesi verdi. Bakan Tüfenkci yaptığı konuşmada, “Ülke olarak bu tür proje geliştirme, mevcudu daha ileriye götürme adına yapılan çalışmaları değerlendirmek için daha iyi mekanizmalar kurmak zorundayız” dedi.
Proje grubunun çalışmalarına Bakan Yardımcılığı koordinasyonunda 2016 yılında 44 kişilik bir ekiple başladığını aktaran Tüfenkci, 44 kişilik ekipten bakanlık faaliyetlerini ileriye taşıyacak, hizmetlerde etkinliği ve vatandaş memnuniyetini artıracak, yasal ticareti kolaylaştıracak fikirlerin projelendirilmesinin istendiğini belirterek şöyle devam etti: “Proje ekibimiz pek çok çalışma yaptı ve bunların 45 tanesini uygulanabilir proje önerisi olarak sundu. İlk etapta bunlardan 24 projeye devam edilmesine karar verdik. Bu projelerden İngilizce Web Sitesi, Antrepo Rejiminin Sistemde Etkin İzlenebilirliği, Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi, Ahilik Sigortası ve Taşra Personeline Mevzuat Eğitimi projelerinin başarılı bir şekilde neticelendirilmesinden son derece memnunuz. Sizlerden beklentimiz devam eden projeleri de aynı titizlikle sonuçlandırmanız.”
Bakan Tüfenkci, “Ülke olarak bu tür proje geliştirme, mevcudu daha ileriye götürme adına yapılan çalışmaları değerlendirmek için daha iyi mekanizmalar kurmak zorundayız” diyerek, proje grubunda olmak şartı aranmaksızın her iyi fikre de kapının açık olduğu mesajını verdi. Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bizde fikir çoktur, ama bunların uygulanabilir projeler haline getirilmesinde, koordinasyonunda sıkıntılar yaşıyoruz. Sizler gibi iyi yetişmiş genç neslin bu kapıları daha iyi açacağına inanıyorum.”
Ödül töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci de proje grubunun çalıştığı tüm projelerin 2018 yılı içerisinde tamamlanacağını belirterek, “Bizim buradaki arzumuz inşallah arkadaşlarımızın vermiş olduğu projelerle ticaretin kolaylaştırılması ve ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlamaktır” dedi.
Konuşmaların ardından başarılı projelere imza atan 20 isim, Bakan Tüfenkci, Bakan Yardımcısı Çiftci ve Müsteşar Cenap Aşcı’nın elinden başarı belgelerini aldı.
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