Bakan Turhan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile bir araya geldi
ANKARA (AA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Şu an gerçekleştireceğimiz toplantıda KEK kapsamında kurulan ve dün ilk toplantısı yapılan 'Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu'nda alınan kararları ve bu doğrultuda atılacak adımları görüşeceğiz." dedi.
Turhan, bakanlıkta İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Turhan, Vaizi'nin Türkiye-İran 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı vesilesiyle Türkiye'de bulunduğunu söyledi.
Toplantı kapsamında Vaizi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüştüğünü dile getiren Turhan, "Biz de şu an gerçekleştireceğimiz toplantıda KEK kapsamında kurulan ve dün ilk toplantısı yapılan 'Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu'nda alınan kararları ve bu doğrultuda atılacak adımları görüşeceğiz." diye konuştu.
Turhan, ulaştırma ve haberleşme alanlarında İranlı yetkililerle yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını, bu kapsamda nisan sonunda Tahran'da Türkiye-İran ulaştırma karma komisyonu 8'inci toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Ulaştırma alanında yapılan toplantılarla iki ülke arasındaki yük ve yolcu trafiğini arttıracak somut adımlar atıldığına işaret eden Turhan, "Dün yapılan çalışma grubu toplantısında da önümüzdeki dönemde ulaştırma alt sektörleri ve haberleşme sektöründe yapılacak toplantılar için tarihler belirlendi. KEK mekanizması kapsamında oluşturulan çalışma grubu ilişkilerimize katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.
– "Ortak çalışma kültürüne ihtiyacımız var"
Vaizi de ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 6 yıldır KEK toplantıları kapsamında Türkiye'ye her geldiklerinde birinci gündem maddelerinin ulaştırma konusu olduğunu ifade etti.
Türkiye ve İran ulaştırma bakanlarının çok iyi ve koordineli çalışmalar ortaya koyduklarını ifade eden Vaizi, "Ticari ve diğer ilişkilerimizin ilerlemesini istiyorsak kesinlikle ulaştırma alanında ortak bir dil ve ortak çalışma kültürüne ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmalarında ardından Bakan Turhan ve Vaizi karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.
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Bakan Turhan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile bir araya geldi
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