Bakan Varank Konya OSB'yi ziyaret etti

KONYA (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sanayisinin sadece 3'te 1'inin organize sanayi bölgelerinde (OSB) faaliyet gösterdiğini belirterek, sanayinin geri kalanının bu alanlara taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Konya'da fidan dikme etkinliğine katılan Bakan Varank, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Varank, Konya temasları kapsamında ilk olarak ASELSAN'ın silah sistemleri tesisinin yatırım arazisinde incelemeler yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

– Yerli vincin direksiyonuna geçti

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 firmanın üretim merkezlerini gezen Varank, ilk olarak bebek maması üretimi yapan Demirpolat Şirketler Grubu'nu ziyaret etti.

Varank, daha sonra krank mili üreten Genmont Krank ve plastik üretiminde faaliyet gösteren Şekeroğlu Plastik firmalarında incelemelerde bulundu, yetkililerden faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Yük kaldırma ekipmanı üreten Hidrokon AŞ'yi de ziyaret eden Varank, firmanın üretimini yerinde inceledi. Varank, TÜBİTAK desteklerinden faydalanılarak üretilen, 100 ton kaldırma kapasiteli AT4100 model vincin direksiyonuna geçerek deneme sürüşü gerçekleştirdi.

– "Yüksek katma değerli üretimde önemli bir adım"

İncelemelerin ardından açıklama yapan Varank, il ziyaretlerindeki en önemli amaçlarının, sanayiciler, üreticiler ve girişimcilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak ve sorunlarına çözüm geliştirmek olduğunu söyledi.

Varank, ASELSAN'ın, silah sanayisine yönelik Konya'da çok önemli bir yatırımı olacağını belirterek, "ASELSAN'ın silah sistemleri yatırım arazisinin etrafını da Türkiye'nin önemli endüstri bölgelerinden biri haline getirmek için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Gerekli işlemler bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz edeceğiz, inşallah burayı endüstri bölgesi olarak ilan edeceğiz. Konya'da yüksek katma değerli üretimde önemli bir adımı daha atmış olacağız." dedi.

– "Sanayi verilerinin toplanması için çalışma yürütüyoruz"

Konya'nın Türk sanayisi açısından önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Varank, altyapı yatırımları sayesinde kentte ciddi bir sanayi yapısının oluştuğunu dile getirdi.

Varank, OSB'lerde gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), bizim alandaki elimiz, ayağımız. Türkiye'deki sanayi verilerinin toplanmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Bu bizim gelecek planlamalarımızı hayata geçirmemiz için çok önemli bir adım. Veri olmadan hiçbir şeyi planlayamıyorsunuz. OSBÜK ile birlikte Türkiye'nin sanayide ürettiği her veriyi toplayarak bunları hem kalkınma planlarımızda hem çeşitli değerlendirmelerimizde kullanmak ve gelecek projeksiyonları yapmak için önemli bir çalışmaya imza atmış durumdayız. Ben bunu çok ciddiye alıyorum. Eğer veriyi paylaşmayan bir kurum, OSB varsa, Bakanlığımızın hiçbir işleminden bundan sonra faydalanmayacak. Veriye dayanmadığınız zaman gerçek netice almanız, çıktıları değerlendirmeniz, teşviklerin nasıl bir karşılığa denk geldiğini görmeniz mümkün değil."

– "Sanayinin sadece 3'te 1'i OSB'lerde"

Yeşil OSB'lere yönelik çalışma yaptıklarını, sanayide verimli elektrik motorlarının kullanımını teşvik etmeye yönelik yürüttükleri projenin de önem verdikleri bir diğer çalışma olduğunu ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sanayide kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90'ı maalesef verimsiz. Bunları verimli motorlarla değiştirebilirsek çok ciddi bir tasarruf etme imkanımız var. Aynı zamanda Türkiye'deki elektrik motorları endüstrisinde de ölçek oluşturabilecek bir proje. Türkiye'de sanayinin sağlıklı bir yapıya dönüşmesini istiyoruz. Türkiye'nin sanayisinin sadece 3'te 1'i OSB'lerde. Böyle planlı alanlarda sanayi gelişmediği zaman birçok problemle karşılaşılabiliyor. Türkiye'de sanayinin geri kalanını sağlıklı alanlara taşımak istiyoruz, bunu kimi zaman teşvik kimi zaman uyarılarla sağlamaya çalışıyoruz."

Öte yandan 45 farklı türden 10 bin kelebeğe ev sahipliği yapan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni gezen Varank, dünyanın en büyük kelebeklerinden 32 santimetre kanat açıklığına sahip Atlas Güvesi'ni inceledi.

Bakan Varank, Konya programını AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek tamamladı, burada partinin il yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.