Bakan Ziya Selçuk Nevşehir'de
NEVŞEHİR (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de toplantılara katıldı, ziyaret gerçekleştirdi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret eden Selçuk, NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayırsever iş insanları ile buluştu.
Selçuk, burada kentteki eğitim kurumlarına destek sağlayan iş insanlarına teşekkür belgesi takdim etti.
Aynı merkezdeki konferans salonunda il genelinde görev yapan öğretmenlerle, "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" adlı programda bir araya gelen Selçuk, daha sonra NEVÜ Senato Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.
Ardından Nevşehir Belediyesine geçen Selçuk, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek belediye çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Arı, ziyaretin anısına Selçuk'a yöresel el sanatı ürünlerinden çini tabak hediye etti.
Son olarak gittiği AK Parti İl Başkanlığında, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve partililerce karşılanan Selçuk, burada parti yöneticileri görüştü.
Selçuk'un programları basına kapalı gerçekleşti.
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