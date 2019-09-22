Bakanlıktan Hüyük'e konteyner desteği
KONYA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya'nın Hüyük ilçesine çöp konteyneri desteğinde bulundu.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, Hüyük Belediyesi'nin girişimleri üzerine Hüyük ilçesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen çöp konteynerlerinin ilçeye geldiğini söyledi.
Şantiyeye indirilen konteynerlerin ilçe merkezi ile dış mahallelerde ihtiyaç görülen noktalara yerleştirileceğini belirten Başkan Çiğdem, şunları kaydetti:
"Bakanımız Sayın Murat Kurum nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemiz merkezi ile en uç mahallemizde bile 'temizlik imandan gelir' düsturu ile çevre temizliği konusunda da en iyi hizmeti vatandaşlarımıza vermenin gayretini gösteriyoruz. Daha temiz bir Hüyük için Belediye ve halk olarak hep beraber el ele hareket etmemiz gerektiğini vurguluyor, bu konuda tüm vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz."
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