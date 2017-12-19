Bal avcıları iş başında

Balıkesir’in en yüksek noktası olan Kepsut ilçesinin Kızıloluk ile Piyade ve Dal köyleri kırsallarında yaşayan arıcılar, ormanda arıları izleyerek adeta bal avcılığı yapıyor. Yabani arıların oluşturduğu kovanları bularak bal toplayan bal avcıları, yedikleri balın paha biçilemez bir lezzet olduğunu söylüyor. Abdullah Kabak, “Bizler kırsalda yaşıyoruz. Yaşadığımız bölge ormanlık alan olduğundan çevremizde fazlası ile arı yetişmekte. Bu arılardan açıkta olanlar kışın ölüyor. Biz bunları bulup kovanlara yerleştiriyoruz. Hem arılar hayatta kalıyor, hem de biz paha biçilmez bir lezzete kavuşmuş oluyoruz’’ dedi.

Vedat Bozkır ise, “Gelenduras dağı eteklerinde bulunan yaylalar ve ormanlık alan içinde daha bir çok arı kolonisi bulunuyor. Çevremiz arı ve diğer hayvanlarla dolu. Bu bakımdan çok şanslıyız” şeklinde konuştu.

Bal avcılar, ormanda buldukları arıları ve doğal petekleri kovana yerleştirdi. Özel kıyafetler giyerek balı çıkartan avcılar, bu balın çok lezzetli olduğunu söyledi.

Erdal Küçük