– Bala'da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım
ANKARA (AA) – Bala ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Bala Kaymakamlığı önündeki uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Buran, Elazığ ve Malatya'daki depremin herkesin yüreğini yaktığını söyledi.
Burhan, "Bala’da Belediye, Kaymakamlık ve vatandaşlar olarak çorbada tuzumuz olsun istedik. Onların acılarına dertlerine bir nebze yardımcı olmak istedik. Kampanyada bir tır yardım malzemesi topladık. Bu, milletimizin böyle durumlarda ne kadar birbirine bağlı olduğunun göstergesidir. Rabbim bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın, Elazığ ve Malatya'ya tüm Balalı hemşehrilerimizin geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." dedi.
Konuşmanın ardından yardım tırı Elazığ ve Malatya’ya doğru yola çıktı.
Törene Bala Kaymakamı Yusuf Turhan da katıldı.
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