Bala'da Yerel Kalkınma Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) – Bala Belediyesi ve Bala Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve AB tarafından desteklenmesi planlanan 5 yıllık Bala Yerel Kalkınma Stratejisi ve Yerel Eylem Grubu projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bala Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Yusuf Turhan, Belediye Başkanı Ahmet Buran, Bala eski Kaymakamı ve İller İdaresi Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, proje sorumlusu Prof. Dr. Bülent Gürçubuk ve çok sayıda davetli katıldı.

Proje sorumlusu Prof. Dr. Bülent Gürçubuk, "Bala Yerel Kalkınma Stratejisi" konulu sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Tanıtım toplantısında konuşan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, projeyle ilgili son aşamaya gelindiğini, bir ay içinde TKDK’ya teslim edeceklerini belirterek, "İnşallah kabul olacak ve Balamız'ın tanıtımında, kırsal kalkınmasında, turizmde, kooperatifçiliğin gelişmesinde ve Balalılık bilincinin oluşturulmasında çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bunun devamında mahalle ve köylerimize hibe kapsamında projelerimizi Bala’ya kazandıracağız" dedi.

Bala Kaymakamı Yusuf Turhan ise “Proje geçmesi halinde Bala’nın gelecek on yıllarını kurtaracaktır. Bala’yı Türkiye’de tarım, turizm ve kültürel alanda önemli bir konuma getirecektir. Bu çok önemli projenin bugün stratejik halini hep birlikte netleştirmiş olacağız. Bu denli önemli bir projeye öncülük eden önceki dönem Bala Kaymakamımız Mithat Can Kutluca’ya ve Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran’a teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin başlangıç startını veren Bala eski Kaymakamı ve İller İdaresi Daire Başkanı Mithat Can Kutluca ise projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.