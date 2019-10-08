Balkan üçüncüsü Sarıçiçek memleketinde törenle karşılandı
SİVAS (AA) – Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda üçüncü olan Yüksel Sarıçiçek, memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde törenle karşılandı.
Zara çevre yolunda kalabalık bir grup tarafından karşılanan Sarıçiçek için, ilçe merkezinde araç konvoyuyla tur atılmasının ardından Zara Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.
Törende konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Zara, güreşte başarıyı yakalamış bir ilçemizdir. Güreşçimiz elde ettiği dereceyle ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi gururlandırmıştır. Bir yıl önce de abisi Muhittin Sarıçiçek dünya üçüncüsü olarak bize bu gururu yaşatmıştı. Kendisini, ailesini, hocalarını ve kulüp yönetimini tebrik ediyorum." dedi.
Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden güreşçimiz, başarısıyla ilçemizde heyecan uyandırmıştır. Bu gururun devamı için bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt de "Hocası olarak yetiştirdiğim ve her zaman emin olduğum güreşçilerimden birisi olan Yüksel pehlivanımız, uluslararası bir müsabakada elde ettiği bu başarısını daha da üst seviyelere yükseltecektir." ifadelerini kullandı.
Yüksel Sarıçiçek de konuşmasında, "Hocalarımın büyük emekleri, ailemin ve çevremin destekleri ile bugün Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldum, yarın da bu başarımı dünya ve olimpiyat birinciliklerine yükseltmek hedefinde olacağım. Uzun bir kamp döneminde eksikliklerimi telafi edeceğim." dedi.
Konuşmaların ardından Kaymakamlık makamında Kaymakam Mehmet Sayın ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, altın takarak Sarıçiçek'i ödüllendirdi.
Törene, ilçe protokolü, Zara Belediye Güreş Spor Kulübü yönetimi, muhtarlar, esnaflar, Sarıçiçek'in ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
-
Balkan üçüncüsü Sarıçiçek memleketinde törenle karşılandı
-
Tartıştığı kiracısını bıçakla öldürdü
-
NNYÜ'de “Basketbol Sohbetleri”
-
Ergenekon kumpası davasında “kırmızı bülten” kararı
-
Zara'da patates hasat şenliği düzenlendi
-
Ulaş'ta “Geleneksel El Nakışları” kursu açıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.