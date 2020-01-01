Balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde evinin balkonunda mahsur kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Azize Sert, mutfak kısmındaki balkona çıktı.
Kapanan kapıyı açamayan Sert, yaklaşık 1,5 saat balkonda kaldı. Durumu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Dış kapıya içeriden emniyet zinciri takılı olması nedeniyle eve giremeyen itfaiye ekibi, itfaiye aracının merdiveniyle binanın balkonuna ulaştı.
İtfaiye görevlilerince merdivenle indirilen Sert'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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