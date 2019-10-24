Bangladeşli akademisyenler Çankırı'da doğadaki meyveleri inceledi
ÇANKIRI (AA) – Erasmus Plus Değişim Programı kapsamında Bangladeş'ten Çankırı Karatekin Üniversitesine gelen akademisyenler doğada kendiliğinden yetişen meyveleri inceledi.
Bangladeş İslam Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Atiqur Rahman, Prof. Dr. Mamun Al Rashid, Prof. Dr. Abdus Sattar ve Prof. Dr. Shahadat Hossain Azad, Karatekin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun ile Edivan ilçesinin yaylalarında bulunan kuşburnu, alıç, kızılcık gibi meyveleri inceleyerek örnek aldı.
Prof. Dr. Atiqur Rahman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, burada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:
"Tarihi kökleriyle Bangladeş ile ortak tarihimiz var diyebileceğimiz bir ülke. Aynı İslami inançlara sahibiz. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çankırı Karatekin Üniversitesinde birkaç gündür beraber ders işliyoruz. Bu uluslararasılaşma yönünden önemli bir gelişme. Türkiye büyük ve önemli bir ülke. Biz de Bangladeş'te ilaçlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Doğal yemişlerin içinde vitamin ve mineraller var. İnsanların tedavi edilmesinde de kullanılıyor. Bugünkü gezimizde elde ettiğimiz bu yemiş örneklerinden alıp Bangladeş'e götürüp üzerinde çalışma yapacağız."
Doç. Dr. Ercoşkun da inceledikleri bitkilerin sağlık açısından çok faydalı olduğunu ifade etti. Kuşburnunun en fazla C vitamini içeren bitkilerden olduğuna işaret eden Ercoşkun, şöyle konuştu:
"Kızılcığın şeker hastalığı tedavisinde kullanıldığı bilinir. Karamuk çok iyi bir sindirim sistemi antibiyotiğidir. Yaban mersini damar yolunun açılmasında da faydalı olan bir bitkidir. Bu bölgedeki insanlar bunları toplar, bunları kullanırlar. Hem sağlıklı gıda ihtiyaçlarını karşılamış hem de bunların tedavi edici yöntemlerini bir yıl boyunca muhafaza etmiş olurlar. Bunların her biri farklı şifalar içeriyor. Ama yeterince bu şifalı bitkilerden faydalanamıyoruz."
Ercoşkun, değer zinciri oluşturularak ve pazarlama ağıyla bu bitkilerin kullanımının artacağını bunun da kırsal ekonomiye faydalı olacağını ifade etti.
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Bangladeşli akademisyenler Çankırı'da doğadaki meyveleri inceledi
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