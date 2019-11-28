Banka şubesinin çatısında görülen tavus kuşu hayvanat bahçesine teslim edildi
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de bir banka şubesinin çatısında görüldükten sonra ağaca tüneyen tavus kuşu yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bankanın çatısında tavus kuşu olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, ağaca çıkan hayvanı, Odunpazarı Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye görevlilerinin yardımı ile yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu indirdi.
Yakalanan tavus kuşu, bakımı ve barındırılması için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne teslim edildi.
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