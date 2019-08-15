Baraj gölünde boğulan anne, baba ve oğul toprağa verildi
ANKARA (AA) – Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Beyler Barajı'nda balık tutarken göle düşen genç ile onu kurtarmak isterken boğulan anne ve babanın cenazeleri, başkentte toprağa verildi.
Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda dün balık tutarken göle düşen Oğuzhan Kadıncıoğlu (20) ile çocuklarını kurtarmak amacıyla girdikleri suda boğulan baba Nihat (46) ve anne Behice Kadıncıoğlu'nun (42) cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.
Cenazeler, yakınlarının ve sevenlerinin katılımıyla öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla defnedildi.
– Olay
Ankara'da yaşayan Nihat ve Behice Kadıncıoğlu çifti ile oğulları Oğuzhan, Beyler Barajı'na dün pikniğe gitti. Baraj kenarında oltayla balık tutmaya çalışan Oğuzhan Kadıncıoğlu'nun dengesini kaybederek suya düşmesinin ardından çocuklarının suda çırpındığını gören anne ve babası da onu kurtarmak için peş peşe göle atladı.
Bir süre sonra anne, baba ve oğlu suda kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine cenazeler, Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gölden çıkarıldı.
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