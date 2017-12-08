BARAJ SUYU ÇEKİLDİ, ALTINAPA HANI ORTAYA ÇIKTI

Konya’da, Altınapa Barajı’nın suyunun çekilmesinin ardından Selçuklu Devleti dönemine ait Altınapa Hanı ortaya çıktı.

Konya’ya 1950’li yılların başında halkın içme suyu ihtiyacını karşılaması amacıyla yapılan Altınapa Barajı’nda yağışların azalmasıyla su seviyesi düştü. Suyun çekilmesiyle beraber Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait 816 yıllık Altınapa Hanı ortaya çıktı. Yaklaşık 50 yıldır suyun altında kalan Altınapa Hanı havadan görüntülendi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Yaşar Erdemir, Altınapa Han’ın en talihsiz hanlardan biri olduğunu söyledi. Erdemir, “Bu han 1201 yılında Selçukluların önemli ünlü komutanlarından Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılmıştır. Bu bakımdan ticaret yapılarının önemli gruplarından birini oluşturur. Ne yazık ki en talihsiz hanlardan birisidir. Bunlara menzil hanı diyoruz. Çok perişan bir haldedir, barajın içinde kalmıştır. Karabatak gibi kah görünür kah görünmez. Zaman zaman sular çekildiğinde suyun üstüne çıkar. Sular yükseldiği zamanda sular altında kalır” şeklinde konuştu.

Altınapa Hanı’nın 8 asırdan beri bütün bu olumsuzluklara rağmen zor şartlara göğüs gerebilen, ayakta kalabilen en önemli sağlam yapılardan birisi olduğunu kaydeden Yrd. Dç. Dr. Yaşar Erdemir, “Bu sebeplerden birisi kesme taşlardan yapılmış olması, diğer bir sebebi de Horasan harcıyla inşa edilmiş olmasındandır. Yoksa günümüze kadar bu kadar zor şartlarda gelmesi mümkün değildi. Bu hanın böyle bir kaderi var, bazen görünüyor, bazen görünmüyor. Kışın sert geçtiği zaman yağmur, karın bol olduğu zaman epey bir bu hanı görmek mümkün değil. Ama suların az olduğu kurak bir kış geçirildiği zaman genelde üst kısımlar hiç olmasa örtü kısımlarını kısmen mümkün olabiliyordu” dedi.