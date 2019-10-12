Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA (AA) – Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Topçu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende, şehidin babası Fevzi Topçu, annesi Gülsüme Topçu, kardeşi ile akrabaları taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.
Törenin sonunda top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi cenaze törenine harekat bölgesindeki temaslarının ardından geldi.
Akar, cenaze töreninin ardından gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilen vazifeyi tarihine ve değerlerine yaraşır biçimde en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden büyük fedakarlık gösteriyor. İnşallah bunu da başaracağız." diye konuştu.
-
Acılı babanın endişeli bekleyişi
-
Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu son yolculuğuna uğurlandı
-
TÜRMOB'un 23. Olağan Genel Kurulu
-
Turkcell'den ikinci el telefon alışverişi
-
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na doğru
-
Medeniyetler beşiği, Cumhuriyet'in tanığı Ankara
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.