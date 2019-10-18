Barış Pınarı Harekatı'na destek
KONYA (AA) – Barış Pınarı Harekatı'na destek için Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma Namazı sonrasında Çumra Çarşı Camii önünden başladı.
Yürüyüş sırasında vatandaşlar Fetih Suresi'ni okudu.
Yürüyüşe katılan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Barış Pınarı Harekatı ve vatan savunmasında görev alan güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını tüm Çumra tek yürek olarak gösterdiklerini söyledi.
Başkan Oflaz konuşmasının devamında, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır, Türk Ordusu vurması gerektiği zamanı da, durması gerektiği zamanında iyi bilir. Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele veren kahraman Mehmetçik'imize destek için ay yıldızlı bayrağımızın altında tüm Çumra bir olduk. Hemşehrilerimiz ile harekatta mücadele veren Mehmetçik'imize selam gönderdik. Bu vesile ile harekata desteğimiz tamdır. Bu yürüyüşe destek veren tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah Mehmetçik'i korusun, ordumuzu muzaffer etsin. Her zaman ve her konuda gücümüz yettiği kadar askerimizin yanındayız." dedi.
-
Samet Aybaba: “Hemen maç kazanmak istiyoruz”
-
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:
-
Cam Yeniden Cam Projesi'ne “Sosyal Etki” ödülü
-
Belediyelerden “Barış Pınarı Harekatı”na destek
-
Eskişehir'de kaçak silah operasyonu
-
Bakan Soylu, Boşnak annelerini kabul etti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.