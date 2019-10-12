ANKARA (AA) – MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Herakatı'na tam destek verdiklerini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve Belediye Meclis üyeleri Fatih Camisi'nde bir araya geldi.

Orhan, burada yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesinde Cumhur İttifakı olarak harekata tam destek verdiklerini söyleyerek, burada din görevlilerinin ordunun muzaffer olması için Fetih suresini okuduğunu ve hep birlikte dua ettiklerini belirtti.

Orhan, "Bizim yüreklerimizi yakan ve topraklarımızın bölünmez bütünlüğünü korurken binlerce şehit verdik. Bu operasyonla birlikte PKK-YPG ve diğer uzantılarının kökü kazınacaktır. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Bizler de dualarımızla ordumuza ve askerimize manevi destek veriyoruz." dedi.