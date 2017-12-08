Başakşehir’in Avrupa karnesi
Avrupa sahnesine bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ile start veren Medipol Başakşehir, Belçika takımı Club Buregge’u saf dışı bırakarak play-off turuna kaldı. Başakşehir’in bu aşamadaki rakibi İspanyol ekibi Sevilla oldu. İlk maçı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayan turuncu-lacivertliler, rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin rövanşında ise İstanbul ekibi adeta direkten döndü. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’ndaki karşılaşmanın henüz 17. dakikasında Sevilla karşısında öne geçen Abdullah Avcı’nın öğrencileri skoru koruyamadı ve maç 2-2’ye geldi. Medipol Başakşehir adına müsabakanın kırılma anı ise son dakikada yaşandı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Emre Belözoğlu’nun vuruşunda top direkten döndü ve turuncu-lacivertli ekip Devler Ligi’nden elendi.
İlk defa gruplara kaldı
Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden ve kulüp tarihinde ilk kez gruplara kalma başarısı gösteren İstanbul takımı, C Grubu’nda Braga, Hoffenheim ve Ludogorets ile eşleşti. Başakşehir, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak topladığı 8 puanla 3. sırada yer aldı. 10 puanlı Braga ile 9 puanı bulunan Ludogorets’in arkasında kalan Türk temsilcisi, böylece bu sezonluk Avrupa defterini de kapamış oldu.
Avrupa’da 16 maç
Başakşehir, dün akşam oynadığı Braga mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarında 16. karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertliler, bu sahnede 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Rakip ağlara 19 gol atan Avcı’nın takımı, kalesinde ise 25 gol gördü.
En skorer Visca
Turuncu-lacivertli takımın Avrupa’da oynadığı mücadelelerdeki en skorer ismi Edin Visca oldu. Dün akşam oynanan maçta Braga karşısında da golünü atan Boşnak futbolcu, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarındaki 7. golüne ulaştı. 27 yaşındaki oyuncuyu 3’er golle Elia ve Emre Belözoğlu izledi.
Visca, aynı zamanda Başakşehir’in bu sezon Avrupa kupalarında karşılaştığı her takıma gol atma başarısı da gösterdi.
Uygar Aydın
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