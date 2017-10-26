Başbakan açıkladı: Habura alternatif geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Iraklı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeye ilişkin, “Habur bölgesinden yeni bir güzergahın da açılması konusunu da görüştük, Irak tarafı da müspet bakıyor ve bu kapının açılması konusunda da birlikte çalışacağız, bunun kararını da aldık” dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre ile bir araya geldi. İki ad yaptıkları görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek iki taraflı basın toplantısı düzenledi.