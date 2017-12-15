Başbakan Yardımcısı Şimşek’in Çin ziyareti
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Şimşek, Çinli mevkidaşı Wang Yang ile gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem atfettiklerini söyledi. Şimşek, Türkiye’nin Çin’i en önemli stratejik ortaklarından biri olarak gördüğünü vurguladı.
Çin Başbakan Yardımcısı Yang ise ili ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde istikrarlı bir gelişme kaydettiğine dikkat çekti. Wang, Çin’in İpek Yolu’nu yeniden canlandırma projesi olan Kuşak ve Yol inisiyatifi ile Türkiye’nin Orta Koridor Planı’nın kenetlenmesinin önemine işaret etti.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, bugün ayrıca başta Asya Altyapı Yatırım Bankası, Çin Yatırım Kurumu ve Çin Merkez Bankası olmak üzere farklı ekonomi ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle görüşerek, muhataplarına Türkiye’deki ekonomik durum ve yatırım ortamıyla ilgili bilgi verdi. Şimşek, son dönemde Türkiye’deki faaliyetlerini yoğunlaştıran Çin’in iki dev bankası Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ve Bank of China yetkilileriyle de görüştü. Şimşek, Çin’deki temaslarına başkent Pekin’in ardından Şanhay’da devam edecek.
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