BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN ÇİFTÇİLERE ZOR GÜN DESTEĞİ
Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarına, Bakanlar Kurulu kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirildi.
Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, karardan 80 bin çiftçinin yararlanması öngörülüyor.
Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri de borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarını, 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı veriyor.
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