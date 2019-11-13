Başı duvara sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de, başı tarihi kervansarayın duvarına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belediye Caddesi'ndeki tarihi Damat ibrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarında, başı taşların arasına sıkışmış olan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvarda can çekişen hayvana, itfaiye aracının merdiveniyle ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı.
Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen güvercin, kanadındaki yaraları tedavi edilip beslendikten sonra doğaya salındı.
BENZER HABERLER
-
Başı duvara sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
-
Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı
-
Babasının otomobilini kaçıran genç kaza yaptı
-
Ankara’da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu
-
SAMDOB “Çalıkuşu” balesini Sivas'ta sahneledi
-
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.