ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basının, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesi olduğunu bildirdi.

Karaca, 24 Temmuz Basın Bayramı'nın 111. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türk basınında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi dolayısıyla her yıl 24 Temmuz'un "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını belirten Karaca, "Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir." ifadesini kullandı.

Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracının basın olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Basın; meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ve toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin müşterek sesidir' ifadesi, basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır."

Karaca, yerel basının gelişen teknolojide geride kalabildiğinin altını çizerek, "Özellikle yerel basınımızın karşı karşıya kaldığı var olma mücadelesi, basınımız adına gelecek kaygısı taşımamıza sebep olmaktadır. Yerel basının, gelişen teknoloji ve dijital medya unsuru nedeniyle yaşamaları neredeyse güçleşmiştir. Yerel basınımıza destek olunması ve yaşatılması için adeta can suyu niteliği taşıyan desteklerin devam etmesi büyük bir önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.