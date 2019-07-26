Başkan Acar, Kızılcahamam Ormanlarını İnceledi

ANKARA(AA) – Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Orman işletme Müdürü Mehmet Pınar, İşletme şefleri ve diğer çalışanlar ile birlikte bölgemizde yapılan ormnacılık faaliyetlerinin bir kısmını yerinde inceledi.

2019 Yılı faaliyetleri kapsamında yeni yapılan orman yolları, çalışmaları, doğal penikstirme tekniği ile yeni orman kurma çalışmaları, orman bakım çalışmaları, orman emvali ölçümü ve nakliyesi gibi konularda bilgi alarak yetkililere teşekkür etti.

