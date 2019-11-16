Başkan Acar'dan “Dünya Komşular Günü” mesajı
ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Dünya Komşular Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Acar, mesajında birlik, beraberlik ve komşuluğun önemini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Kızılcahamam Belediyesi olarak, belirli aralıklarla özellikle büyük ölçekli sitelerimiz ve mahallelerimizde 'Gönüllerimiz Bir Sofralarımız Bir' anlayışı ile ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hadisi şerifindeki 'Komşusu açken, tok gezen bizden değildir' ifadesini benimseyerek, ekmeğimizi komşularımızla paylaşıp gönül sofralarında buluşuyoruz. Komşuluk kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak biz yetişkinlerin elinde. Değerlerimizi yozlaşmadan kurtararak, çocuklarımıza yaşatalım ki onlar da bu ülkenin her daim birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bilinci ile hareket etsin. Bu vesile ile Dünya Komşular Günü'nü kutlar, birlik ve beraberliğimizin daimi olmasını temenni ederim."
Acar, beraberinde ailesiyle komşu ziyaretinde de bulundu.
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