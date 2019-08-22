Başkan Adil Bayındır'ın doğal gaz müjdesi
KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'i doğal gaz sorunundan kurtaracaklarını söyledi.
Başkan Bayındır, Ankara'da BOTAŞ Genel Müdürlüğü nezdinde gerçekleşen temaslarının ardından döndüğü ilçede Kent Konseyi Medya Çalışma Grubu toplantısına katıldı.
Beyaz Park’taki Kent Konseyi binasında yapılan toplantıya katılan basın mensuplarına Beyşehir'in uzun yıllardır beklediği ve hayali olan doğal gaz konusu ile ilgili haber veren Bayındır, ilçe merkezinde 2021 yılının sonuna kadar her eve doğal gazın ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, "Azimle söylüyorum. Beyşehir'i 2 yıl içinde doğal gaz sorunundan kurtaracağız." dedi.
Doğal gazın 2021 yılı sonlarına kadar Beyşehir'e verilmiş olacağını, Beyşehir Belediyesi olarak üzerlerine bu konuda düşen ne varsa yetkililere taahhüt ettiklerini aktaran Bayındır, "Benim kaderim geçmişte kanalizasyon, içme suyunun kazılmasını yaşadım ama akabinde asfalt şantiyeleri kurarak vatandaşımızı hızlıca tozdan çamurdan kurtardım. Burada yeniden kazılacak olsun. Beyşehir kazılsın, yeniden yaparım. Yeter ki, her evde doğalgaz olsun. Beyşehir'in 20-30 yıl sonraki durumunu düşünerek, yarın enerji ile ilgili tüketimi hızlıca yetkililere göndereceğiz. Talebe göre, bizim enerji çapımızın tesbiti için yarın ince bir hatla getiririz. Üç gün sonra da yetersiz kalmamalı, çünkü onu da görmemiz lazım." diye konuştu.
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Başkan Adil Bayındır'ın doğal gaz müjdesi
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