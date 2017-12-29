Başkan Akkaya mezun olduğu lisedeki öğrencilerle buluştu
Okul toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Okul Müdürü Muammer Ak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kendisinin de 1984 yılında bu okuldan mezun olduğunu belirten Başkan Akkaya, hayattaki başarının sırrının düzenli çalışmak olduğunu belirtti. Çalışmanın kölesi olanın başarının da efendisi olacağını kaydeden Başkan Akkaya, “Ülkemiz için en önemli kaynak insan kaynağıdır. Bu kaynağı yani sizleri, öğretmenlerimiz güzel işler, sizlerde üzerinize düşeni yaparsanız ülkemiz için en büyük zenginlik olursunuz. Ben bu nedenle gençlerimizi çok önemsiyorum. Gençler olarak sizlerin de tarihimizi iyi bilmeniz, ecdadımızın bu memleketi bize nasıl emanet ettiğini iyi kavramanız lazım. Geçmişimizden ve inancımızdan alacağımız güçle geleceğimize daha emin adımlarla yürümemiz lazım” diye konuştu.
Gençlerin tarihimizi daha iyi anlaması ve Çanakkale Zaferini daha iyi kavrayabilmesi için geçen yıldan itibaren tüm 11. sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderdiklerini kaydeden Başkan Akkaya, ayrıca 12. sınıf öğrencileri içinde üniversite tanıtım gezilerine belediye olarak katkı sağladıklarını belirtti. Öğrencilere disiplinli çalışmanın öneminden de söz eden Başkan Akkaya, disiplinli ve düzenli çalışan kişilerin hayatta istedikleri başarıları ulaşacağını dile getirdi.
Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan ve onların isteklerini not eden Başkan Akkaya’ya etkinlik sonunda Okul Müdürü Muammer Ak tarafından okuldaki 3 boyutlu yazıcıyla yapılan bir isimlik ve plaket takdim edildi.
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